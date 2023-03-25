كوريا الشمالية تختبر طائرة مسيرة تحت الماء قادرة على إحداث تسونامي إشعاعي

بيونغيانغ 25 مارس 2023 (وال)- قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت طائرة مسيرة تحت الماء قادرة على إحداث تسونامي إشعاعي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن ما وصفته بـ “السلاح السري”، قد تم تجريبه في المياه قبالة سواحل مقاطعة هامغيونغ الجنوبية، وظلت الطائرة المسيرة لأكثر من 59 ساعة على عمق يتراوح بين 80 إلى 150 مترًا تحت سطح الماء.

ازدادت حدة التوترات في شبه القارة الكورية، مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الخميس الماضي، مناورات عسكرية ميدانية مشتركة هي الأضخم منذ 5 سنوات. (وال)

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