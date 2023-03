بعد التوافق الأخير بين النواب والدولة على التعديل الدستوري.. باتيلي يلوّح بـ”البدائل” في حال فشلهما في إنجاز القوانين الانتخابية

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، إنه سيضطر إلى “الإجراءات البديلة الممكنة” في حال فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب، وفق قوله.

وأضاف باتيلي أن العديد من الليبيين أعربوا عن شكوكهم حول قدرة المجلسين أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما، وفق قوله.

وفي حديثه حول مجلس النواب، قال باتيلي إنه لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أنه تم انتخاب المجلس خلال العام 2014 لمدة 18 شهرا فقط.

وحول الأوضاع الأمنية في البلاد، أوضح باتيلي أنه لن تقوم انتخابات “حرة ونزيهة” في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، مشيرا إلى عمل البعثة مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات، حسب وصفه.

وأفاد باتيلي بأن اجتماعات تونس الماضية والقادمة في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”، طبق قوله.

وكان باتيلي قد أعلن مبادرة جديدة خلال فبراير الماضي بهدف إنشاء لجنة رفيعة المستوى لإجراء الانتخابات، مما دفع مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.

وتعقيبا على ذلك، قال باتيلي إن اللجنة التي شكلها المجلسان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو القادم من أجل إجراء الانتخابات خلال هذا العام، وفق قوله.

المصادر: رويترز + ليبيا الأحرار

