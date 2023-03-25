حكومة الوحدة: تغذية مصارف غات بسيولة نقدية قيمتها 24 مليون دينار

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، اليوم السبت، إرسال شحنة سيولة نقدية إلى مصارف بلدية غات والمناطق المجاورة لها، بقيمة 24 مليون دينار.

ووفقا لما أعلنته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، فإن لجنة السيولة بالمصرف المركزي أكدت استمرارها في معالجة أي ملاحظات تصل من وزارة الحكم المحلي من خلال متابعتها البلديات.

وفي وقت سابق هذا الشهر وصلت شحنة سيولة نقدية تقدر بـ20 مليون دينار على متن طائرة تابعة لشركة “ليبيا للطيران” إلى مطار الكفرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي.