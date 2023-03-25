صادرات مصر تقفز 18.3 في المئة والواردات 86.6 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي لتسجل نحو 51.642 مليار دولار، بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بنحو 43.636 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8.006 مليار دولار، بنسبة 18.3 في المئة.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت السلع تامة الصنع في صدارة قائمة الصادرات المصرية بقيمة 21.246 مليار دولار، مقابل نحو 19.408 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 1.838 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 9.4 في المئة.

وفي المركز الثاني جاءت صادرات مصر من الوقود بقيمة 17.022 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.782 مليار دولار خلال 2021، بزيادة بلغت قيمتها 4.240 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33.2 في المئة.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية، السلع نصف المصنعة بقيمة تسعة مليارات دولار بنهاية 2022، مقابل نحو 8.659 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة نحو 865.983 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات المواد الخام لتسجل نحو 3.989 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة مع نحو 3.017 مليار دولار عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 971.686 مليون دولار.

الواردات تقفز لـ86.6 مليار دولار

في المقابل، سجلت الواردات المصرية نحو 86.6 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقارنة مع نحو 80.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بزيادة بلغت قيمتها 5.9 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المئة.

في صدارة قائمة الواردات المصرية خلال العام الماضي حلت واردات منتجات البترول بقيمة 6.6 مليار دولار، تلتها المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار، وفي المركز الثالث جاءت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم البترول الخام في المركز الرابع بقيمة 4.3 مليار دولار، وحلت واردات القمح في المركز الخامس بـ 3.9 مليار دولار.

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وجاءت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية في المركز السادس بقيمة 3.6 مليار دولار، تلتها في المركز التاسع الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 3.4 مليار دولار، وفي المركز الثامن حلت واردات مصر من الذرة بقيمة 2.7 مليار دولار.

المركز التاسع كان من نصيب واردات فول الصويا بقيمة 2.6 مليار دولار. وأخيراً جاءت واردات سيارات الركوب في المركز العاشر بقيمة 1.7 مليار دولار.

ووفق البيانات، فقد استحوذت هذه السلع على 44 في المئة من إجمالي قيمة الواردات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 38.1 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022.

التجارة مع الدول العربية

بحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 8.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع نحو 7.6 في المئة.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيراداً من مصر خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الماضي، وفي المركز الثاني حلت دولة الإمارات بقيمة صادرات بلغت نحو 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بـ 874.6 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء السودان بقيمة 637.6 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 628.2 مليون دولار، ثم الأردن 554.5 مليون دولار، وحلت الجزائر في المركز السابع بقيمة 546.8 مليون دولار، ثم العراق بـ 379 مليون دولار، والكويت 346.9 مليون دولار، وأخيراً لبنان في المركز العاشر بقيمة 335.3 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 10.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9 في المئة.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول عربية تصديراً لمصر خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 6.4 مليار دولار، تلتها الكويت بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 2.2 مليار دولار، ثم عمان 625.7 مليون دولار، والبحرين 423.4 مليون دولار، ثم السودان 364.3 مليون دولار، والأردن 184.5 مليون دولار، ثم لبنان 161.4 مليون دولار، والجزائر 101.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا بقيمة 80.5 مليون دولار.