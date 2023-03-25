«صحة الدبيبة»: أبوجناح حريص على تحسين خدمات الليبيبن

تفقّد نائب رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مساء الجمعة، سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الحوادث أبي سليم.

وتجوّل داخل أقسام الحوادث والطوارئ، واطّلع على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى.

والتقى الوزير عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتابع عمل أقسام المستشفى مع المسؤولين.

تأتي هذه الزيارة حرصًا من وزير الصحة على متابعة سير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية العامة، على حد قول بيانه.