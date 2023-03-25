طقس : استقرار في الأجواء على أغلب مناطق ليبيا

طرابلس 25 مارس 2023 (وال)- تستقر الأجواء على أغلب مناطق ليبيا، نتيجة تأثير مرتفع جوي يعمل على استقرار عوامل الطقس خاصة مناطق غرب ليبيا، وتترواح درجات الحرارة ما بين (23 – 28) م، ولا تتجاوز ( 17 ) م على مناطق الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم غد على مناطق غرب ليبيا نتيجة المرتفع الجوي ويصل هذا الإرتفاع مناطق شرق ليبيا يوم الإثنين.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية أن السماء صافية على مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24-28) مْ، وتسجل إرتفاعًا ملحوظًا يوم غد على أغلب المناطق.

وتوقع المركز أن تكون السماء على الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (19-23) مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم ( 17 ) مْ على الجبل الأخضر، وتسجل زيادة من يوم غد على أغلب المناطق.

وتكون السماء صافية على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (25- 28) مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد، بينما تكون السماء على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22-24) مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.

ويكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:21)، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:02). (وال)

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