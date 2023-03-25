مسؤول في “صحة الدبيبة”: طموحنا نكون أفضل في 2024

قال مدير مكتب التخطيط بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “ماجد العلوي” إن: مشروع الصحة للنظام الصحي يتضمن الخطة التشغيلية للقطاع بالكامل وبعض الاستراتيجيات التي تمت عن طريق وزارة التخطيط والمركز الوطني لتوطين النظام الصحي .

أضاف أن: التقييم الحالي الذي نطمح إليه هو توصيل الخدمات الصحية لكافة المواطنين المقيمين بالدولة، وسنسعى للأفضل في السنة القادمة خلال خطة 2024 والاستراتيجية الكاملة ، حسب الواقع الموجود فالمعدات الطبية بالدولة الليبية ذات جودة عالية ومتوفرة بكافة المستشفيات والمرافق الصحية، وكذلك العناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلى تصنيف دولي أو على المناطق المجاورة معاييرنا جيدة.

وأكد أيضًا بأنه وبحسب القانون الصحي رقم 106 الصادر سنة 1973 بأن الخدمات مجانية لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة الليبية .