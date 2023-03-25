حكومة باشاغا تبحث استراتيجية التخلص من المخلفات الطبية

بحثت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا استراتيجية التخلص من النفايات السامة والمخلفات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيري البيئة والزراعة والثروة الحيوانية مع رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير هيئة الرقابة علي الأغذية والأدوية ومدير إدارة الصيدلة والمختبرات.

وناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى تراكم الكميات الكبيرة من المخلفات الخطرة على مدى السنوات السابقة من أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية وكيفية معالجة هذا الأمر ووضع استراتجية للتخلص الآمن منها وفق الضوابط المعمول بها دوليا.

وخلص الاجتماع إلى إعداد تقرير مفصل بكميات وأماكن تخزين النفايات السامة والمخلفات الطبية وأصنافها من حيث الخطورة ودرجة السمية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل مع المنظمات الدولية وتفعيل الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة الليبية والخاصة بمجال تداول المخلفات الخطرة وتنفيذ سياسة وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والسامة.