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الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا.. وارتفاع ملحوظ للحرارة بدءاً من الغد بهذه المنـاطق

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت، إن الأجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز، فإن المرتفع الجوي يعمل علي استقرار في عوامل الطقس وخاصة مناطق غرب ليبيا .

وبحسب التقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 23 – 28 )مْ ولاتتجاوز اليوم ( 17 )مْ على الجبل الأخضر.

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يوم الغد علي مناطق غرب ليبيا نتيجة المرتفع الجوي ويصل هذا الارتفاع مناطق شرق ليبيا يوم الاثنين.

والله اعلم

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