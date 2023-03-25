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جريدة لندنية : استعدادات لتدشين حزب جديد برئاسة الدبيبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفاد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية، أن الإخوان في ليبيا يستعدون لتدشين حزب جديد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد، للهيمنة على رئاسة ليبيا.

وأشار التقرير الى أن جماعة الإخوان تسعى لتدشين الحزب الجديد بالتنسيق مع تركيا بشكل مباشر.

وأوضح التقرير أن الهدف من الحزب الجديد، هو السيطرة على منصب رئيس البلاد في المستقبل.

ووفقًا للتقرير، فأن تدشين الحزب سيكون تحت ذريعة تجديد الدماء على الساحة الليبية، سعيًا لتغيير جلد الجماعة قبل الانتخابات، للهيمنة على المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير فأن مساعي الإخوان مستمرة للهيمنة على ليبيا، ولاستمرار تصدر المشهد السياسي في البلاد.

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