مسؤولة أمريكية تتحدث عن فرصة ممتازة بشأن انتخابات ليبيا

أكدت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، فرصة ممتازة للتحرك نحو الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام.

وقالت ليف، أنه لا توجد ضغوط على المُعرقلين للانتخابات حتى الآن، لكن قد نفرض عقوبات عليهم في نهاية المطاف.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن الانتخابات وحكومة موحدة في ليبيا، أفضل طريقة لطرد مجموعة فاغنر الروسية.

وأشارت الى أن فاغنر تنتهك السيادة الليبية، وتستغل البلاد كطريق للوصول إلى وسط إفريقيا ونهب موارده، كما تُزعزع استقرار منطقة الساحل.

وأكدت المجتمع الدولي أكثر انحيازًا بشأن ليبيا على عكس الماضي.