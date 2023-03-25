الشقعابي يروي تفاصيل مثيرة حول أحداث سرت عام 2011

روئ أحد ثوار فبراير والقيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي عماد الشقعابي، أحداث سرت عام 2011.

وقال الشقعابي، في لقاء تلفزيوني أنه كانت لديهم معلومات أن الزعيم الراحل معمر القذافي كان متواجد داخل المدينة، وأن المعتصم (الابن الرابع للراحل معمر القذافي) هو من يقود المعارك.

أبرز تصريحات القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي عماد الشقعابي، أحداث سرت عام 2011:

ــ عندما دخلت المدينة يوم 20 أكتوبر، دخلت إلى منزل المعتصم القذافي رحمة الله عليه الذي يسكن فيه، وكانت سيارته هناك.

ــ كل هذه المعلومات حصلنا عليها من وعد، التي سبق وأعطتنا معلومات عن نقاط وبيانات صحيحة، وقالت لنا أين يسكن.

ــ قبل يوم 20 أكتوبر، كانت لدينا معلومات مؤكدة أن القذافي والمعتصم موجودين في الداخل، ولم تكن لدينا هذه المعلومة قبل شهر من هذا الوقت.

ــ كانت لدينا معلومة أن المعتصم والقذافي سيخرجان في رتل مُسلح، ولهذا كانت فكرة وسام بن حميد ألا يتضرروا، وألا يكون هناك موت.

ــ وسام قال إذا كان هناك من أجرم فيجب محاسبته وفق القانون وكان يمتلك خطة أنه في حالة تم الإمساك بهم أحياء كيف يخرجهم أحياء لمكان آمن.

ــ تم إعلامنا بتحرك الرتل، وفعلا أتى للمنطقة التي تواجدنا فيها تجاه المنطقة الشرقية، وللأسف “بوكا” هو من كان متأخرًا عند العمارات البيض، وبمجرد ما تخطت 3 سيارات أمامه بدأ في الرماية عليهم.

ــ بمجرد ما بدأ بالتعامل رد باقي الرتل إلى المنطقة الغربية وتراجع فورًا.

ــ بدأ التعامل مع 7 آليات من بداية الرتل وأنا كنت عند بداية البوابة في لحظات وخلال 15 دقيقة، شاهدت طيران في اتجاه الرتل يقوم بالرماية عليهم.

ــ كان هناك في سرت مقاتلين آخرين، وليس من خرجوا في الرتل فقط، فحدث قتال واشتباكات في الداخل.