مدير مركز الكُلى بغريان: إلزام العاملين بدوام يومي صعب لغياب الإفراجات المالية

قالت مدير مركز علاج وغسيل الكلى الجديد بغريان سهام سالم، إن المركز افتُتِح الأربعاء الماضي، وتبلغ سعته السريرية 26 سريرا، ووحدة العناية قيد الاستكمال، و يعتبر المركز الأول والوحيد بالمدينة لغسيل الكلى الذي يقدم خدماته للمرضى إلى جانب قسم الغسيل بمستشفى غريان المركزي التعليمي.

أضافت في تصريحات صحفية أن المركز مُجهّز بأجهزة حديثة، ومعمل كامل ومصرف دم جُهز خلال شهرين، كما يحتوي على منظومة أكسجين، و خصصنا جزءا من الميزانية المتبقية من السنة المالية الماضية لشراء مستلزمات خاصة بعملية الغسيل، بحيث يحضر المريض للجلسة دون جلب أي مستلزمات أو أدوية.

وتابعت: “استكملنا برنامج تدريب العناصر الطبية، وباشرنا في استقبال المرضى، والبدء بتقديم خدمات الغسيل من بداية الشهر المقبل، و لعدم وجود إفراجات مالية، واجهتنا صعوبة إلزام العاملين بدوام عمل يومي.”