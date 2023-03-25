أمن بنغازي: ضبط متهم بالسرقة من المدارس

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات وانتشار مقطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بإخراج رجله من المركبة أثناء القيادة.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الفويهات تلقى بلاغات من مُدراء بعض المدارس بمنطقة الفويهات تفيد بتعرضهم للسرقة واستجابة للبلاغات خرج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه بتتبع كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد المركبة التي قامت بعمليات السرقة واتضح أنها نفس المركبة التي تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعي صورة لسائقها وهو يقوم بإخراج رجله من النافذة أثناء قيادته للمركبة وتم تحديد هوية السائق والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع هيونداي توسان خضراء اللون والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.ش.م واعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة .