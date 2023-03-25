زحام أمام محطات الوقود في طرابلس

تشهد محطات الوقود في العاصمة طرابلس ازدحاما شديدا حيث تقف عشرات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيارات وهي تقف في طوابير طويلة للتزود بالوقود رعم تأكيد شركة البريقة أن الوقود متوفر وبكميات كافية.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط أكدت توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة وتدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم التزاحم مؤكدة أن محطاتها وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المستودعات التي رصد داخل نطاق توزيعها حركة زحام لاستمرار التزويد وفق المختنقات بها.