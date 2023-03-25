أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإجراء عاجل لمكافحة نقص مياه الشرب

نيويورك في 25 مارس 2023 (وال)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه من نهايته، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة نقص مياه الشرب على مستوى العالم.

وقال غوتيريش في اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد في نيويورك منذ ثلاثة أيام كل آمال البشرية للمستقبل تعتمد بطريقة ما على رسم مسار جديد قائم على العلم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إنها (آمال البشرية) تعتمد على إدراك الإلتزامات الشاملة التي تغير الأوضاع من جانب الدول الأعضاء وغيرها في هذا المؤتمر.

وعلى مدى اليومين الماضيين، اتفقت الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية وممثلو شركات على العديد من الإجراءات غير الملزمة لمكافحة النقص العالمي لمياه الشرب.

ووصف تقرير المياه العالمي الذي نشر يوم الأربعاء التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأنه غير كاف، وأن المشاكل البيئية المتزايدة والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتلوث المياه النظيفة بصورة أكبر تعني استمرار تفاقم نقص مياه الشرب.

وجاء في التقرير الذي نشرته منظمة (اليونسكو) “نتيجة للتغير المناخي، سوف تزيد ندرة المياه الموسمية في المناطق التي تتوافر فيها حاليًا، مثل وسط أفريقيا وشرق آسيا ومناطق من أمريكا الجنوبية، كما سوف تتفاقم في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص المياه، مثل الشرق الأوسط والساحل في أفريقيا”.

يُشار إلى أن ملياري شخص، نحو واحد من بين كل أربعة أشخاص على مستوى العالم لا يحصلون على مياه نظيفة. (وال)

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