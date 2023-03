المصرف المركزي يؤكد توفر السيولة ويقول إنهم مستعدون لتلبية أي احتياجات

قال مصرف ليبيا المركزي، إن السيولة متوفرة ولايوجد بها أي مشاكل، وإن المصرف على استعداد لأي احتياجات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الحكم المحلي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي.

وأشار ممثلو المركزي إلى قيامهم بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى 1000 دينار وبطاقة الشراء إلى 4000 دينار، لافتين إلى معالجة عدد من الإشكاليات بسبب الطيران في بعض المدن مثل غات أوباري.

ووفق منصة حكومتنا، فقد اتفق المجتمعون على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي؛ لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات.

وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي، على حد قوله.

