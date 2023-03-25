الحكومة الليبية تضع استراتيجية للتخلص من النفايات السامة والمخلفات الطبية 

الوطن| رصد

بحث وزيري البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة الليبية مع رئيس جهاز الحرس البلدي ومدير هيئة الرقابة علي الأغذية والأدوية ومدير إدارة الصيدلة والمختبرات وضع استراتيجية للتخلص من النفايات السامة والمخلفات الطبية.

وناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى تراكم الكميات الكبيرة من المخلفات الخطرة على مدى السنوات السابقة من أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية وكيفية معالجة هذا الأمر ووضع إستراتجية للتخلص الأمن منها وفق الضوابط المعمول بها دوليا؛ وخلص إلى:

– إعداد تقرير مفصل بالكميات وأماكن تخزينها وأصنافها من حيث الخطورة ودرجة السمية.

– التواصل مع المنظمات الدولية وتفعيل الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة الليبية والخاصة بمجال تداول المخلفات الخطرة .

– تنفيذ سياسة وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والسامة.