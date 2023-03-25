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حمزة: عقارب الساعة لا تعود للوراء ولا عودة للملكية أو الجماهيرية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب أحمد حمزة، الناشط الحقوقي، عن رفضه دعوة محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد حتى 1969، لعودة النظام الملكي مرة أخرى، وقال إنه لاعودة لا للملكية ولا للجماهيرية، فعقارب الساعة لاتعود للوراء وهذه صيرورة التاريخ والزمن، والليبيين ليسوا بقاصرين أو غير قادرين على قيادة بلدهم وإنتاج نظام سياسي ديمقراطي حر، ودستور يُمثل إرادة وخيارات الشعب لا الفرد.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن التعامل بفوقيه وتعالي والوصاية على الشعب أمر مرفوض، الشعب الليبي، حر في اختيار شكل النظام السياسي الذي يُريد، وأنتم لستوا اوصياء عليه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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