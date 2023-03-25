المبعوث الأمريكي: استراتيجية السنوات العشر القادمة تدعم تطلعات الشعب الليبي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن “استراتيجية العشر سنوات الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تعتمد على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة”.

وشدد نورلاند بحسب سلسلة تغريدات لسفارة الولايات المتحدة بموقع “تويتر” على أن هذه المبادرة تؤكد”الالتزام بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات”.