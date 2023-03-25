شاهد الحلقة الثالثة من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس – حلقة معيز الحول

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم السبت الموافق 3 رمضان، الحلقة الثالثة 3 من مسلسل شط الحرية 5 والتي حملت عنوان معيز الحول ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وبثت قناة المسار امس الجمعة الحلقة الثانية بعنوان بدون رصيد حيث تناولت معاناة المواطنين الليبيين مع المصارف، من الطوابير الطويلة، وأزمة السيولة والاعتمادات المالية التي تعطي لأصحاب النفوذ والمصالح.

ولاقت الحلقة الثانية فور عرضها تفاعل كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، والذين وصفوا الحلقة بأنها تعبر عن واقع المعاناة التي يلاقيها المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.

وكانت قد تناولت الحلقة الأولى من مسلسل شط الحرية بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، معبراً أن ذلك يعتبر خيانة عظمى مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع عرض.

وبدأت قناة تلفزيون المسار بعرض حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس من المسلسل، وحصلت قناة المسار على حقوق بث مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والذي يعرض خلال شهر رمضان عبر شاشتها .

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والسياسية ويعرض في شهر رمضان وهو من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.

ويمكن للسادة المتابعين مشاهدة الحلقة الثالثة من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس ( معيز الحول ) فور بثه حسب التوقيت اليومي عبر الفيديو في الاعلى.