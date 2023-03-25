شركة الكهرباء: وصول خمس شحنات إلى محطة الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول خمس شحنات إلى محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية بالمحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي وصول خمس شحنات إلى محطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي عبر مطار معيتيقة الدولي موردة من شركة سيمنس الألمانية لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حالياً حتى تكون قريباً على الشبكة.

كما أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام فرق صيانة خطوط الجهد الفائق درنه بأعمال صيانة واسعة على خط نقل الطاقة (درنة/البيضاء) جهد 220 ك. ف.