الرئيس الأمريكي يحيل قانون “استراتيجية منع الصراعات” الذي يشمل ليبيا إلى الكونغرس للمصادقة عليه

أحال الرئيس الأميركي “جو بايدن” قانون استراتيجية منع الصراعات وتعزيز الاستقرار إلى الكونغرس لاعتماده والبدء في تنفيذه.

ووفق البيت الأبيض فإنه بموجب هذا القانون المصادق عليه من الحزبين، فإن الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ استراتيجية منع الصراعات وتعزيز الاستقرار من خلال خطة مدتها 10 سنوات جرى تطويرها مع مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المحليين في البُلدان الشريكة ذات الأولوية ومنها ليبيا.

وتركز الولايات المتحدة في ليبيا على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما نشره البيت الأبيض.

