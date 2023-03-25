تقرير أمريكي: مؤسسة النفط الليبية تقترب من توقيع اتفاقية جديدة بقيمة مليار دولار

نشرت صحفية وول ستريت جورنال، تقريرا كشفت من خلاله اقتراب المؤسسة الوطنية للنفط من توقيع اتفاقية مع شركة “هاليبرتون” الأمريكية بقيمة مليار دولار.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الاتفاقية تهدف لإعادة بناء الحقول في وسط البلاد وهي واحدة من أكبر الصفقات لشركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة التي أبرمت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وأضافت وول ستريت، أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم عقد اتفاقية أخرى مع شركة “هانيويل” الأمريكية تتعلق ببناء مصفاة في جنوب ليبيا بقيمة 400 مليون دولار لبناء المصنع بأكمله.