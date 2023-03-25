بلها: إجراء الانتخابات البرلمانية بدون نظام القائمة ينتج برلمانا لا يختلف عما سبقه

الوطن| ليبيا

علق رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا “أشرف بلها” على حديث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حول بدائل محتملة في حال فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة بإصدار قوانين انتخابية، محبذا الاعتماد على نظام القائمة لانتخاب نسبة 80% من المقاعد البرلمانية.

قال في تصريحات صحافية اليوم السبت، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بدون نظام القائمة سوف ينتج برلمانا لا يختلف عما سبقه وربما أسوء منه.

وأضاف أن نظام القائمة يتيح للناخبين التعرف على مرشحه وانتماءاتهم وسيرهم الذاتية ويكون اختيارهم لهم واضحا

ولفت إلى أن تعديل نظام عمل البرلمان لمنع العضو من مغادرة كتلته النيابية، هو الرافد الضروري للانتخابات بنظام قوائم حزبية