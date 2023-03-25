الاتحاد الإفريقي: جار نقل آلاف المهاجرين في ليبيا إلى رواندا

كشف الاتحاد الإفريقي عن ترتيبات جارية لنقل آلاف من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا إلى رواندا، بناءً على اتفاقية موقّعة بين الاتحاد ورواندا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتبدأ العملية بإجلاء 500 شخص من دول القرن الإفريقي، ضمنهم أطفال وشباب، يحتاجون إلى الحماية الدولية، حسب توصيف المنظمات المعنية.

وستواصل المفوضية بعد وصولهم إلى رواندا، إيجاد حلول لهم، إما بالبقاء في رواندا إن وافقت السلطات هناك، أو التوطين في بلدان أخرى، أو العودة لبلدانهم الأصلية إذا كانت آمنة.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أنّه ومنذ توقيع الاتفاقية الثلاثية مع المفوضية ورواندا، لم ينقل سوى 190 شخصا فقط من ليبيا إلى رواندا على مرحلتين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

والاتفاقية الموقعة في 10 سبتمبر 2019، تم بموجبها إجلاء مهاجرين آخرين في وقت سابق، وتأتي بناء على ما تصفه تقارير أممية بـ«الأوضاع المزرية» التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين واللاجئون في ليبيا.