الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة على أغلب أنحاء البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، أجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا، نتيجة تأثير مرتفع جوي، إذ يعمل علي استقرار عوامل الطقس، خاصة مناطق غرب ليبيا.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا علي أغلب المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل زيادة من يوم غد علي أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلي قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 22 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.