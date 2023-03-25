صوان: تأخر حل الأزمة يهدد مستقبل ليبيا بسبب تغول المجموعات المسلحة

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، محمد صوان، إن أوراق الأزمة الليبية لم تعد بيد الطرف الأمريكي كما يتصور البعض، وفقًا للنظرة التقليدية.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أننا نحتاج إلى وسيط دولي وقوي وقادر وموثوق يساعد على جمع الأطراف الفاعلة، والتوصل إلى تسوية للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن تأخر حل الأزمة يُهدّد مستقبل ليبيا بسبب تغول المجموعات المسلحة وتحولها لمراكز نفوذ مالي وعسكري.

ولفت إلى أن قادة هذه التشكيلات تمارس دورًا سياسًيا علنا، وتتواصل مع أجهزة مخابرات وسفراء، وهو أمر خطير جدًا حتى على قادة هذه المجموعات وعلى العملية السياسية والدولة المدنية.

وقال إن بعض الدول تدعم التواصل مع المجموعات المسلحة وقادتها خارج إطار القانون.