ليبيا: «الجيش الوطني» لطيّ ملف «اليورانيوم»

قال مصدر مطلع في الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتفاقاً (غير معلن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطيّ ملف اليورانيوم»، في إشارة إلى براميل كانت تحوي خام المادة التي تم فقدانها أخيراً، ثم العثور عليها في موقع بمدينة سبها بجنوب البلاد.

وقال مصدر في الجيش المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر إن الإعلان الأخير من الوكالة «يعد تراجعاً عن الرواية الأولى بالخصوص، بعد اتفاق تم مؤخراً مع مسؤوليها لطيّ الموضوع».

وتابع: «بعد تفنيد الجيش الوطني لمزاعم رددتها الوكالة عن فقدان بعض البراميل، التي تحوي اليورانيوم، جرت اتصالات معها، وطلبوا صراحة من الجيش أن يطوي هذه الصفحة، بعد اعتراف مسؤولي الوكالة بالتسرع في الإعلان عن فقدان بعض البراميل».

وطبقاً لوكالة «رويترز» فقد أبلغت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الدول الأعضاء في بيان يوم الجمعة أن «أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريباً، الذي أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا قد عُثر عليه في الموقع نفسه».

وورد في البيان للدول الأعضاء أن «الوكالة أجرت تفتيشاً، واكتشفت أن كمية ضئيلة نسبياً من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة».

وكان «الجيش الوطني» الذي يسيطر أيضاً على جنوب البلاد، قد أعلن الأسبوع الماضي العثور على براميل خام اليورانيوم المركّز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في الجنوب.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت الدول الأعضاء في بيان سري مشابه منتصف الشهر الجاري أن 10 براميل تحتوي على مركب الكربون غير المتطاير اختفت من موقع ليبي لا يخضع لسيطرة الحكومة، مشيرة إلى أن فقدانها «قد يمثل خطراً إشعاعياً، فضلاً على مخاوف الأمن النووي».

لكن الجيش الوطني قال في المقابل إنه عثر على البراميل بالقرب من المستودع الذي تم أخذها منه في جنوب ليبيا.

وحسب مصدر الجيش الوطني فقد أنهى وفد من الوكالة عملية تفتيش أخيرة بإشراف الجيش الوطني للموقع الذي تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس منتظم من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية والوصول المفتوح للمعلومات.

وأعلن حاكم ليبيا الراحل معمر القذافي في عام 2003 تخليه عن برنامجه لتطوير الأسلحة النووية.