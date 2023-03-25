أمن بنغازي يضبط متهماً في وقائع سرقة من مدارس الفويهات

تمكن مركز شرطة الفويهات، من ضبط شخص مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس بمنطقة الفويهات وانتشر مقطع فيديو له على منصات التواصل وهو يقوم بإخراج رجله من المركبة إثناء قيادته للمركبة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي، فإنه استجابة لبلاغات من مديري بعض المدارس بمنطقة الفويهات، حيث أفادوا في شكواهم بتعرضهم للسرقة.

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الفويهات العميد طارق العمامي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات، تم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وبتتبع كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد المركبة التي قامت بعمليات السرقة، واتضح إنها نفس المركبة التي تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورة لسائق المركبة وهو يقوم بإخراج رجله من النافذة إثناء قيادته للمركبة وتم تحديد هوية السائق والقبض عليه على متن مركبة آلية نوع هيونداي توسان خضراء اللون.

وبالانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.ش.م واعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة.