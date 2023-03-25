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نورلاند: الاستراتيجية العشرية الأمريكية الجديدة تدعم الشعب الليبي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة أعدت استراتيجية جديدة لمدة عشر سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأوضح السفير الأمريكي في تغريدة عبر “تويتر” أن “الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمع تدعم تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة المستجيبة”.

وأكد نورلاند أن هذه المبادرة تلتزم فيها الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

 

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صحيفة الساعة 24

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