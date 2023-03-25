افتتاح عيادتي النساء والولادة والأطفال بالعيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت

افتتحت عيادتان للنساء والولادة والأطفال، بالعيادة المجمعة المركزية الصحية بسرت التابعة لوزارة الصحة بعد تجهيزهما بالمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة.

وحضر حفل الافتتاح عضو المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية أبوخريص ومدير عام العيادة المجمعة المركزية الصحية سرت منصور عقيلة، ومدير مكتب الخدمات الصحية والطبية بالعيادة عبد العالي العبدلي، ورئيس قسم النساء والولادة بالعيادة المجمعة هنية خليفة، ولفيف من العناصر الطبية والطبية المساعدة، فى إطار الرفع من مستوى الخدمات الصحية والعلاجية.

وتجول الحضور بالعيادتين الطبيتين واللتين تحتويان على أسرة وأجهزة طبية للكشف الطبي على المرضى المترددين من النساء والأطفال وتكليف أطباء أخصائيين للمناوبة بالعيادتين لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.