“تهدف إلى الاستقرار ومنع الصراع”.. خطة أمريكية تستهدف ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ إن الولايات المتحدة أعدت استراتيجة “عشرية” جديدة لمنع الصراع وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق قوله.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن الاستراتيجة تستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، حسب وصفه.

وأضاف نورلاند بأن هذه الشراكات تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة، طبق قوله.

وبحسب نورلاند، فإن المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

وتضيف الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى أن الخطة تعتمد على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب البلاد كأساس لجهد طويل الأجل لدعم الشعب الليبي لبناء نظام نظام ديموقراطي ومستقر، وفق قولها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أحال قانون استراتيجية منع الصراعات وتعزيز الاستقرار، إلى الكونغرس لاعتماده والبدء في تنفيذه.

وبحسب البيت الأبيض، تركز الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة في ليبيا على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه المبادرة إثر أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف إلى ليبيا، ولقائها بعدد من المسؤولين، وذلك لـ”دعم الانتخابات، وجهود باتيلي، والتشديد على خروج فاغنر”.

المصدر: السفارة الأمريكية لدى ليبيا + وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى + ليبيا الأحرار

