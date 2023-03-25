شاهد: اعلان هام من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات النصفية وموعد تعليق الدراسة في رمضان

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اعلاناً هاماً بشأن موعد الامتحانات النصفية و موعد تعليق الدراسة خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في منشور لها على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك إن موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي سيكون بتاريخ 02 أبريل إلى 13 أبريل 2023م.

ونوهت الوزارة إلى إن موعد تعليق الدراسة سيكون خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك مع اجازة عيد الفطر خلال الفترة من 16 ابريل إلى 23 ابريل 2023م.

وقالت الوزارة ان موعد استئناف الدراسة بعد اجازة عيد الفطر سيكون في 24 ابريل 2023م، موضحة ان نهاية الفصل الدراسي الثاني بجميع صفوف النقل سيكون يوم 11 مايو 2023م .