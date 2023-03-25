الخلية 2.. تفاصيل صادمة عقب مداهمة وضبط شاب مصاب بمرض نقص المناعة في طرابلس (فيديو)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من القاء القبض عن الخلية رقم (2) تمارس أفعال الشذ وذ الجـ نـسي والمواقعة بالرضا .

وبعد التحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء التحري والقبض بالادارة عن شخص ليبي الجنسية يدعى ( ع م ع ) م 1982 يقيم بمدينة طرابلس، حيث يقوم بفعل اللـ ـو اط علما بأنه مصاب بمرض الإيدز .

وبعد إعداد كمين له تم القبض عليه متلبسا وعند الإستدلال معه إعترف بأنه مـ ـارس مع (25) شخص، وتم إحالته للنيابة العامة المختصه ولازال البحث مستمرآ لضبط باقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

وتم قفل المنزل الذي يستخدمه المدعو( ع م ع ) لأستدراج الاشخاص لممارسة أفعال الشذوذ الجنسي والمواقعة بالرضا.

ونوهت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة، الأخوه المواطنين بمتابعة أبنائهم .