شاهد : مداهمة وضبط 245 شخصا من العمالة الإفريقية في مصراتة

داهمت إدارة المهام لخاصة سكنا للعمالة الوافدة بمنطقة كرزاز بمدينة مصراتة، بالتعاون مع جهاز الهجرة غير شرعية بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

وأسفرت العملية أسفرت عن ضبط 245 شخصا من العمالة الإفريقية، تم إحالتهم إلى مكتب الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتأتي العملية تأتي بعد ورود شكاوي من سكان المنطقة بشأن حدوث أعمال سرقة، وسلوكيات إزعاج برفع صوت الموسيقى الصاخبة من قبل العمالة، إضافة إلى غياب أبسط أساليب المحافظة على النظافة في السكن المذكور و المنطقة المحيطة به.