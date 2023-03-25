مصادر تكشف تفاصيل اجتماع باشاغا والدبيبة في مصراتة… تحالف ضد “عقيلة صالح”

كشف رياض الناكوع مؤسس حملة وقفة خوت تفاصيل الاجتماع الذي دار بين فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والذي عقد أمس في مدينة مصراتة.

وقال الناكوع في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية إن “باشاغا وإبراهيم وعبدالحميد الدبيبة اجتمعوا أمس الساعة 2:30 ليلاً في مصراتة لمدة ساعتين”.

وأشار الناكوع إلى إن “باشاغا والدبيبة اتفقا على توحيد الصف وإيقاف الهجوم الإعلامي من الطرفين”.

وقال الناكوع إن “باشاغا والدبيبة اتفقا على حرية التنقل لحكومة الأول في مدن المنطقة الغربية باستثناء العاصمة طرابلس”.

وأضاف الناكوع إن “باشاغا اشتكى من عقيلة وأنه لم يضعه في حساباته في الحوارات السياسية السابقة والقادمة”.

وأكد الناكوع في تصريحاته إن “باشاغا وإبراهيم الدبيبة اتفقا على توحيد الصف ضد عقيلة وقطع الطريق عليه في خارطة الطريق القادمة”.