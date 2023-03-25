تفاصيل مثيرة في ملاحقة وضبط شخصين في بنغازي (صور)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من ضبط شخصين بحوزتهما حبوب مُهلوسة وقِطع من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري نوع (مسدس) .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وبالتفاصيل وأثناء تجوال أعضاء التحريات في ساعات متاخرة من الليل تم الإشتباه بمركبة نوع مرسيدس بيضاء اللون وتم اللحاق بها ولكن سائق المركبة زاد من سرعته وقامت دورية أخرى تابعة للمركز بإقفال الطريق على المركبة سالفة الذكر وترجل أعضاء التحريات نحو المركبة وتم ضبط شخصين على متن المركبة .

وبالتفتيش الإحترازي للأشخاص عُثر بحوزة الشخص الأول على مكعبين من مادة الحشيش المخدرة وعُثر بحوزة الشخص الثاني على عدد 40 قرص من حبوب الهلوسة نوع ترمادول وسلاح ناري نوع مسدس تير وآداة تعاطي (كنشة) وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال مع الاول الذي يُدعى ش.ح.ش.من مواليد 2002 أفاد بشرائه لمادة الحشيش المخدرة من مدينة طبرق بمبلغ 250 دينار للمكعب الواحد .

وبالإستدلال مع الشخص الثاني الذي يُدعى م.ح.ب من مواليد 2002 أفاد بأن الاقراص المُهلوسة التي عُثر عليه بحوزته تخص شخصاً آخر .

وبالتعميم عليهم اتضح أنهم مطلوبون لدى قسم التحريات العامة على ذمة واقعة السطو المسلح على محل للمواد الغذائية والرماية على صاحب المحل مما أدى إلى إصابته ودخوله إلى المستشفى .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.