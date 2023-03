الحداد: يجب العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية بالمستوى الذي نسعى جميعاً الوصول إليه

ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد اجتماعاً ضم رؤساء الأركان النوعية، وعدد من آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات، وآمري الوحدات المستقلة، وبحضور أمين عام رئاسة الأركان العامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

كما أشار الحداد، إلى عديد الملاحظات التي يجب على الوحدات مراعاتها، لتنظيم الإجراءات والعمل الإداري بالمؤسسة العسكرية.

ووجهه المجتمعين بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي يسعى الجميع للوصول إليه، وذلك بالتدريب والتنظيم الجيد.

