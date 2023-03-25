برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نعدّ مشروعا جديدا لتعزيز العدالة في ليبيا مدته 3 سنوات

رحبت وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة بالشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر “فيسبوك” أن وزارة العدل ناقشت سبل تعزيز العمل والتعاون في المستقبل من خلال استعراض الدروس المستفادة من تجارب العمل السابقة مع المستشارة الإقليمية للبرنامج الإنمائي، أوريلي بوكوبزا ونائب الممثل المقيم، كريستوفر لايكر.

وبحسب البيان، يقوم البرنامج الإنمائي بإعداد مشروع جديد مدته ثلاث سنوات بشأن تعزيز العدالة وسيادة القانون للإسهام في إحلال السلام والاستقرار، والذي يرتكز على نُهج محوره الناس على الصعيد الوطني من خلال أولويات متفق عليها مع وزارة العدل و وزارة الداخلية.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للمساعدة التقنية والمعدات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامجه السابق بالإشتراك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب البيان.