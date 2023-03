العقوري يؤكد حرص البرلمان على دعم عمل بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

ليبيا – التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري برئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تامر رمضان والأمين العام لجمعية الهلال الاحمر الليبي مرعي الدرسي.

حيث تناول اللقاء وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس عمل الاتحاد وأكد العقوري خلال اللقاء على حرص مجلس النواب على دعم عملهم بالنظر للاحتياجات الإنسانية للفئات الضعيفة في ليبيا بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تظافر جميع الجهود.

وأبدى ملاحظاته حول إستراتيجية الاتحاد مشدداً على أهمية التدريب ورفع قدرات السلطات الليبية من اجل الاستجابة الإنسانية الفعالة ، ونشر ثقافة التطوع، مطالباً بمزيد من التنسيق وتبادل المعلومات حول برامج الاتحاد في إطار اختصاص لجنة الخارجية بالمتابعة .

وبدوره أوضح تامر رمضان طبيعة عمل بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر وابرز التحديات التي يواجهها وأهمية إبرام اتفاقية تعاون مع الحكومة الليبية مما يتيح للاتحاد فرصة للعمل من داخل ليبيا وتقديم المساعدة المطلوبة ، مؤكداً على حرص الاتحاد لدعم الهلال الأحمر الليبي .

وفي ختام اللقاء الذي عقد الأيام القليلة الماضية بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بينهما.

