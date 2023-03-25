الخطة الأمريكية الإستراتيجية العشرية لليبيا تدعم تطلعات الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

قال، المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إن الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمسائلة والحوكمة المسؤولة.

وأضاف، نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية، أن هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن الخطة الإستراتيجية العشرية لليبيا، سيتم تطبيقها عبر أربعة أهداف شاملة ستوجه المشاركة الدبلوماسية والإنمائية والأمنية.

أهداف الخطة

وأعلنت أن الرئيس جو بايدن أحال أمس الجمعة إلى الكونغرس الأمريكي خططًا جديدة مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار مع البلدان والمنطقة الشريكة ذات الأولوية، من بينها ليبيا.

وقالت إن الهدف الأول للخطة، هو أن تمضي ليبيا قدما في انتقالها إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي وقبوله منه، ويمكنه تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعال ومنصف وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين.

وأضافت أن الهدف الثاني هو، أن تدمج ليبيا بشكل أفضل الجنوب المهمش تاريخيًا في الهياكل الوطنية، مما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية.

وقالت، إن الهدف الثالث هو أن ليبيا تتقدم نحو جهاز عسكري وأمني موحد خاضع لسيطرة مدنية مع احتكار الاستخدام المشروع للقوة القادر على الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي.

وأضافت، أن الهدف الرابع هو أن بيئة الاقتصاد والأعمال في ليبيا تعزز النمو الاقتصادي المستدام والعادل، وتحد من الفساد، وتتيح إدارة أفضل للإيرادات.