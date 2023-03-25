عبدالجليل: 7 مليارات صرفت لجهاز الإمداد الطبي والمستشفيات تفتقر لأبسط الاحتياجات

استنكر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل صرف الحكومة المنتهية لنحو 7 مليارات دينار لجهاز الإمداد الطبي ما بين العامين 2021-2022، رغم أن مستشفيات ليبيا لا تزال تفتقر لأبسط الاحتياجات مثل الحقن والقفازات.

عبد الجليل وفي تصريح له، انتقد أيضاً ما وصفه بالاستهتار بحياة الشعب الليبي، والذي وصل إلى إنشاء أسواق جملة لبيع الأدوية فيها.

وشدد وزير الصحة على ضرورة وضع ضوابط حقيقية لممارسة عمل القطاع الطبي الخاص، مؤكدا بأن القطاع لا يوجد عليه ضوابط من جميع النواحي، مضيفا بأن الدولة باتت غائبة في رقابة الجودة على القطاع.