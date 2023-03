ليبيا – دعا رئيس ما يعرف بـ”حزب القمة” عبد الله ناكر، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح.

ناكر قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا على صورة تجمعه وباتيلي: “نأمل منك سيد باتيلي، إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، ووضعها في الطريق الصحيح بين الدول، والحل باختصار في الاستفتاء على الدستور والانتخابات”.

