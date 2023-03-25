نورلاند: الإستراتيجية العشرية الأمريكية لليبيا تدعم تطلعات الليبيين في تحقيق الاستقرار والمسائلة والحوكمة المسؤولة

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قال، المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إن الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمسائلة والحوكمة المسؤولة.

وعبر تغريدة للسفارة الأمريكية، أضاف، نورلاند، أن هذه المبادرة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.