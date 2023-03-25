“مونيتور”: خلاف مصر وتركيا حول ليبيا لم يتغيّر بعد

الوطن|رصد

قال موقع “مونيتور” الصحفي إن العلاقات بين مصر وتركيا لا تزال تمرّ ببرودة، ومن غير المرجح أن تتغير قبل الانتخابات المقبلة في تركيا، مؤكدًا أن الخلافات بشأن الملف الليبي لم تتغيّر بعد.

وأضاف الموقع الأمريكي أن حكومة السيسي ترى أن الصّراع في ليبيا يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، كما تحمّل تركيا المسؤولية إلى حد كبير عن الوضع الحالي في ليبيا.

ولفت الموقع إلى أن الجانبين بحاجة إلى مواصلة المناقشات حول ليبيا وشرق البحر الأبيض، حيث لم يتوصّلا بعد إلى أرضية مشتركة حول هذه التعقيدات.