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“مونيتور”: خلاف مصر وتركيا حول ليبيا لم يتغيّر بعد

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال موقعمونيتورالصحفي إن العلاقات بين مصر وتركيا لا تزال تمرّ ببرودة، ومن غير المرجح أن تتغير قبل الانتخابات المقبلة في تركيا، مؤكدًا أن الخلافات بشأن الملف الليبي لم تتغيّر بعد.

وأضاف الموقع الأمريكي أن حكومة السيسي ترى أن الصّراع في ليبيا يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، كما تحمّل تركيا المسؤولية إلى حد كبير عن الوضع الحالي في ليبيا.

ولفت الموقع إلى أن الجانبين بحاجة إلى مواصلة المناقشات حول ليبيا وشرق البحر الأبيض، حيث لم يتوصّلا بعد إلى أرضية مشتركة حول هذه التعقيدات.

الوسوم

#الأزمة الليبية تركيا ليبيا مصر موقع مونيتور

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الوطن الليبية

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