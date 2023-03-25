مرور أبوسليم يضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة

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ضبطت شرطة مرور أبوسليم 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى، حسبما أفادت مديرية أمن طرابلس .

وقالت المديرية، إن شرطة مرور أبوسليم ضبطت صباح يوم السبت 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى.

كما قالت المديرية، إن شرطة مرور أبوسليم ضبطت عدد من سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار.

وذكرت، أن إحدى الدوريات التابعة لشرطة مرور طرابلس المركز ضبطت سيارة نوع كيا بجزيرة القادسية. وأوضحت، أن بالاستعلام عن السيارة من غرفة العمليات والسيطرة تبيّن أنها مسروقة ومطلوبة لمديرية أمن بنغازي، حيث اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.