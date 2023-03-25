خارجية الوحدة تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة قيام عدد من المتطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العمل يعتبر تعديا سافرا يستفز مشاعر المسلمين حول العالم خاصة ونحن في شهر رمضان الذي يحتل منزلة خاصة لدى مئات الملايين.

وأضاف البيان أن ما حصل يؤجج خطاب الكراهية داعيا إلى الالتزام بقيم التعايش والتسامح بين الأديان السماوية.

كما طالبت خارجية الوحدة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خطاب الإسلاموفوبيا والتزام قيم التعايش بين الأديان.