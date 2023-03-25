بلينكن: استراتيجية الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات في ليبيا تهدف لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار

العنوان

قال، وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن بلاده تلتزم بتعزيز المرونة العالمية والتجديد الديمقراطي، وتعزيز الدول المسالمة التي تعتمد على نفسها والتي تصبح شركاء اقتصاديين وأمنيين أقوياء قادرين على مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف، أن تحقيقا لهذه الغاية، فإن حكومة الولايات المتحدة تمضي قدما بروح الشراكة مع هايتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وخمس دول في منطقة غرب إفريقيا الساحلية (بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو) لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وأضاف، “جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا وحلفائنا والمجتمع الدولي الأوسع، نواجه تحديات عبر وطنية مزعزعة للاستقرار، والتي تعطل أساليب الحياة والاقتصادات والمجتمعات بأكملها”.

وقال بلينكن، إن “الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان يتعرض للتهديد بشكل متزايد حيث يؤكد المتطرفون العنيفون وممارسو الاضطهاد إرادتهم الاستبدادية من خلال الإكراه والعنف”.

وأضاف، أن “من خلال هذه الاستراتيجية، سنواجه هذه الاتجاهات العالمية السلبية ونخلق نماذج جديدة لتعاون أوسع، ترتكز على المساءلة المتبادلة والاستقرار الدائم”.