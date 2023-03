الحصادي: تيار التأزيم رفع شعارات باسم الدين والوطن والثورة بوجه الأجسام السياسية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن “تيار التأزيم” رفع شعارات ومزايدات باسم الدين والوطن والثورة في وجه الاجسام السياسية وكل مخالفيهم محرضًا عليهم.

الحصادي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن تيار التأزيم اتهمهم أيضاً بالخيانة وببيع دماء الشهداء لأنهم لم يلتزموا بشعاراتهم -التأزيمية- حسب زعمهم.

وتابع “واليوم وبعد اقتراب سلطة النفوذ والمال منهم سكتو، وذهبت شعاراتهم أدراج المصالح”.

